Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu, 2 tutuklama. 200 bin lira değerinde para ele geçirildi

Afyonkarahisar 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 800 gram ve 26 gram uyuşturucu madde, 197 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde emdirilmiş 3 peçete, 107 bin 920 lira, 1300 dolar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Paranın suçtan elde edildiği değerlendirildi.

Gözaltına alınan D.U., E.S.S. ve E.R.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken E.R.D. hakkında adli kontrol kararı verildi.