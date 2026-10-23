Ağabeyinin borcu nedeniyle başından vuruldu, tetikçi de çocukmuş

Olay, 19 Ekim'de Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 2 kişiden biri içeri girerek kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş etti.

Başından yaralanan çocuk, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki A.E. olduğu ve Mersin'e kaçmaya hazırlandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, A.E.'yi Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

AĞABEYİNİN BORCU YÜZÜNDEN SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Yapılan araştırmada Nurmuhammet'in, ağabey Ü.M.'nin borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Alacaklı olduğu öne sürülen A.A. tarafından 17 yaşındaki A.E.'nin tetkikçi olarak gönderildiği iddia edildi.

Olayla ilgili konuşan baba Ercüment Musaoğlu "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek" derken, anne Nursel Musaoğlu ise, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor" demişti.

Polis ekipleri A.E.'nin olaydan sonra kaçmasına yardım eden şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.