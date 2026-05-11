Ağaca çarpıp devrildi. 1 ölü, 4 yaralı

34 yaşındaki A.K. yönetimindeki otomobil gece yarısı Sivas -Kayseri karayolunun Söğütçük köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.

Olay yerine sağlık , AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunanlardan 57 yaşındaki H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile R.K., Y.T.K. ve R.S.K.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.