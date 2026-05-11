Ağaca çarpıp devrildi. 1 ölü, 4 yaralı
11.05.2026 02:08
Anadolu Ajansı
Sivas’ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
34 yaşındaki A.K. yönetimindeki otomobil gece yarısı Sivas-Kayseri karayolunun Söğütçük köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunanlardan 57 yaşındaki H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile R.K., Y.T.K. ve R.S.K.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Anadolu Ajansı