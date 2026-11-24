Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgileri değiştirilerek satılan araçlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarının çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarıldığı ve bu araçların piyasaya sürüldüğü belirlendi.

16 ARACA EL KONULDU

Ekipler tarafından Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere 45 ekip ve 130 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Mardin’de 11, Diyarbakır’da 3, Şanlıurfa’da 3 ve İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında Mardin’de 4, il dışında 12 olmak üzere toplam 16 araca el konuldu. Araçlar üzerinde yapılan incelemede; 1’inin çalıntı, 2’sinin aranan, 8’inin menşei belirsiz, 4’ünün yakalamalı-hacizli ve 1’inin yurt dışı menşeli olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor