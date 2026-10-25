Ağrı'da TIR ile otomobil çarpıştı: Dört can kaybı
25.10.2026 16:08
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, pancar yüklü TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada dört kişi hayatını kaybederken TIR sürücüsü yaralandı.
Hamur-Tutak Kavşağı'nda Tutak yönünden gelen pancar yüklü TIR ile Hamur istikametinden gelen otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın ardından otomobil TIR'ın altında kaldı.
Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) hayatını kaybetti.
Yaralanan TIR sürücüsü M.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.