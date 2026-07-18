Ahbap soruşturması. Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplandığı öne sürülen bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner’in finansal hareketlerinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alındığı belirtildi.

İncelemelerde, Güner’in gün içerisinde yaklaşık iki saatlik bir zaman diliminde Fransa merkezli CCF Paris Bank’taki bir hesaba 400 bin euro transfer ettiği iddia edildi.

Söz konusu para transferinin hemen ardından Güner’in yurt dışına çıkmak amacıyla uçak bileti satın aldığı da öne sürüldü.

Bu tespitler üzerine MASAK’ın Güner’e ait banka hesaplarına bloke konulmasını sağladığı, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Güner’in ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Haluk Levent , kurucusu olduğu Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da Bursa’da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen Levent'e “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmada, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ve dernek çalışanları arasındaki yüksek tutarlı para transferleri inceleniyor. Dosyaya yansıyan iddialar arasında, bazı çalışanların banka hesaplarının para transferlerinde kullanılması ve yüksek miktarlarda bahis işlemi yapılması da bulunuyor. Haluk Levent ise emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen bazı iddiaları reddetti. Operasyonda 40'ı aşkın gözaltı yapıldı. Daha sonra Levent dahil 15 kişi tutuklandı.

İDDİALAR NE?

Dosyaya yansıyan ifadelerde Sevda Kurt adlı şüpheli, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü. Kurt’un farklı tarihlerde Levent’in yönlendirdiği hesaplara yüksek tutarlarda para gönderdiği, adresindeki aramada ise Levent tarafından imzalandığı belirtilen 1 milyon 750 bin dolarlık borç tutanağının bulunduğu iddia edildi. Ayrıca avukat Ece Güner de ifadesinde Levent’e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini ve bu paranın büyük bölümünü geri aldığını iddia etti.