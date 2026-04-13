AİHM'den Ekrem İmamoğlu incelemesi

AİHM , İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili hükümete sorular yöneltti.

Sorulardan 4'ünü tüm tutuklama kararlarına ilişkin, genel hukuki işleyişe dair sorular oluşturuyor.

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklama kararının politik amaçla yapıldığına yönelik iddialarla ilgili açıklama talep edildi.

Ayrıca, yargılamanın İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylığına engel olup olmadığına ilişkin değerlendirme istendi.

İmamoğlu'nun bireysel başvurusu ile ilgili birkaç ay içerisinde karara varılması bekleniyor.

YOLSUZLUK DAVASINDA SUÇLAMALAR NELER?

Bir yıldır tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor.

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddialarının yer aldığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı savunuluyor.

İddianamede Ekrem İmamoğlu için 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.