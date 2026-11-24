Olay, Kocapınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Evlilik raporu almak için aile sağlık merkezine başvuran kişiler ile görevli sağlık çalışanları arasında, kan alma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle tartışma çıktı. T

artışmanın büyümesi üzerine bu kişiler, görevli doktor M.E. ve hemşire F.G.'yi darbetti. Saldırıda yaralanan doktor ve hemşireye müdahale edildi.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.