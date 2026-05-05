Aile tatili kabusa döndü. İki küçük kardeşe acı veda
05.05.2026 14:40
Çocukların kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıptan rapor bekleniyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. 6,5 aylık hamile annenin tedavisi yoğun bakımda, polis memuru babanın ise serviste sürüyor.
Karaman'dan tatil için gittikleri Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette fenalaşmaları sonucu dün yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Tülü son yolculuğuna uğurlandı.
Kardeşlerin cenazeleri, Bozyazı Devlet Hastanesi morgundaki ön otopsinin tamamlanmasıyla Paşakonağı Mezarlığı'na götürüldü.
İlçe Müftüsü Yakup Avcı'nın kıldırdığı namazın ardından çocukların cenazeleri, okunan dualar eşliğinde defnedildi.
HAMİLE ANNE YOĞUN BAKIMDA
Çocukları gibi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6,5 aylık hamile anne Ebru (33) ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru baba Musa Tülü'nün (38) tedavileri sürüyor.
Annenin yoğun bakımda olduğu, babanın ise servise alındığı öğrenildi.
4 KİŞİLİK AİLE ZEHİRLENDİ Mİ?
Olaya ilişkin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan çok yönlü soruşturma kapsamında ailenin kaldığı evde 2 kez inceleme yapıldı.
Çocukların kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra Adana Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor istendi.
NE OLMUŞTU?
Yıllık izinlerini Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde geçiren Tülü ailesi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülmüştü. Tedaviye alınan aileden Azra ve kardeşi Ömer Selim Tülü kurtarılamamıştı.