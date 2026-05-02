Aile ve Nüfus Genelgesi yayımlandı. Mayıs ayının son haftası "Milli Aile Haftası" olacak

Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Genelgeye göre her yıl mayıs ayının son haftası "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacak.

Gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısı desteklenecek ve çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamalar hayata geçirilecek.

Öte yandan nüfusun kırsal alana dönüşünü özendiren tedbirler hayata geçirilecek.

BAKAN GÖKTAŞ: HEDEFİMİZ GÜÇ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genelgeyle alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Bakan Göktaş mesajında şunları söyledi:

“Aile ve Nüfus On Yılı Genelgemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Nüfus On Yılı’nda, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun”

Genelgede alınan kararlar şöyle:

-Aile ve nüfus yapısının korunması ve güçlendirilmesi konusunda öncelikler ve uygulamalar kamu kurum ve kuruluşlarınca ele alınacak.

-Tüm kamusal politika düzenleme uygulama ve kamu kurumları tarafından yürütülen destekler araştırmalar nüfus değişimine etkileri değerlendirilecek.

-Aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı biçimde kamu görev alanları faaliyetlerini yürütecek.

-Aileyi ve nüfusu olumsuz etkileyen cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar bütüncül politika içinde ele alınacak.

-Evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak, genç yetişkinler evliliğe teşvik edilecek, evlilik kolaylaştırılacak.

-"Annelik ve babalık" çocuğun sağlıklı gelişimindeki belirleyici rolüyle toplumsal değer olarak ele alınacak, çok çocukluluk teşvik edilecek, çocuk sahibi olmak özendirilecek.

-Gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine yönelik çalışmalar artırılacaktır.

-Kırsal alanlara dönüşü destekleyen politikalar geliştirilecek, kentlerde aile ve çocuk odaklı düzenlemeler yapılacaktır.

-Mevcut hukuki düzenlemeler gözden geçirilerek ihtiyaçlara uygun şekilde güncellenecektir.

-Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek ve raporlanacaktır.

-Türkiye’nin nüfus politikalarındaki öncü rolü uluslararası alanda güçlendirilecektir.

Tüm kitle iletişim araçlarında aileyi zedeleyici unsurların tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

-Her yıl mayıs ayının son haftası "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacak.