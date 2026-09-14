"Ailem Güvende" operasyonunda 16 tutuklama

15 ilde başlayan "Ailem Güvende" operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu.

Bakan Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir , Aydın ve Mersin Cumhuriyet başsavcılıklar​​​​​​​ının koordinasyonunda, emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla katılımıyla operasyonların gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

ZENNE ARİF GÖZALTINDA

Operasyonun İzmir ayağında, sosyal medyada “Zenne Arif” olarak tanınan Arif Saçlı’nın da gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Saçlı’nın, çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı, kamuoyunda ise sosyal medyada yayılan müstehcen nitelikteki dans görüntüleriyle gündeme geldiği belirtilmişti.

İSTANBUL'DA DA 26 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise 6 LGBTİ + derneğini de kapsayan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.