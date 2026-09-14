"Ailem Güvende" operasyonunda 16 tutuklama
14.09.2026 09:03
Son Güncelleme: 14.09.2026 09:14
Arif Saçlı son olarak operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.
LGBTİ+ derneklerini de kapsayan "Ailem Güvende" operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16’sı tutuklandı. İki kişi hakkında verilen adli kontrol kararına ise Başsavcılık itiraz etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Başsavcılık, adli kontrol kararlarına itiraz etti. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.
İzmir'deki operasyondan görüntü.
15 ilde başlayan "Ailem Güvende" operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu.
Bakan Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla katılımıyla operasyonların gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
ZENNE ARİF GÖZALTINDA
Operasyonun İzmir ayağında, sosyal medyada “Zenne Arif” olarak tanınan Arif Saçlı’nın da gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Saçlı’nın, çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı, kamuoyunda ise sosyal medyada yayılan müstehcen nitelikteki dans görüntüleriyle gündeme geldiği belirtilmişti.
İSTANBUL'DA DA 26 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise 6 LGBTİ+ derneğini de kapsayan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.