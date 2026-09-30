Ailem Güvende soruşturmasında T24'e erişim engeli

T24 haber sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alındı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karara gerekçe olarak sitede yayımlanan bir dizi haber ve köşe yazısı gösterildi. Kararda, sitede "LGBT propagandası yapıldığı" belirtildi.

Mahkemenin kararı uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.

AİLEM GÜVENDE OPERASYONUNDA 20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Erişim engeli kararının "Ailem Güvende" adı verilen soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 34 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 20'si hakkında tutuklama kararı verilmişti .

Aynı soruşturmada 419 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirilmişti .