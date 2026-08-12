AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Güvenlik ve huzur açısından bu yasanın geçmesi önemliydi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, NTV Ankara Temsilci Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

2 yıldır devam eden Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan yasal düzenleme tamamlandı. Güler, hafta başında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güler, güvenlik ve huzur açısından bu yasanın geçmesinin önemli olduğunu söyledi. "Meclis'te geleceğe umutla baktığımız bir süreç yaşandı" dedi.

“SEVR ANLAŞMASININ İMZA GÜNÜYLE BİR ALAKASI YOK”

Yasanın görüşülme takvimine ilişkin İYİ Parti'nin gündeme getirdiği Sevr anlaşması eleştirilerine ilişkin Güler, "Her günü tarihte bir olaya bağlayabilirsiniz. Sevr anlaşmasının imza günüyle alakası yok" dedi.

Yasa için örnek ülkelerdeki uygulamaları da incelediklerini belirten Güler, "Terörsüz Türkiye modeli kendine özgüdür. Yasanın kaynağı komisyonun hazırladığı rapordur. Dışarıdan bir göz yok. Herhangi bir müdahale yok. Raporda ne alıyorsa 12 maddelik kanun teklifi hazırlandı" dedi.,

BU BİR AF DÜZENLEMESİ Mİ?

Güler, yasanın kesinlikle bir af düzenlemesi olmadığını ifade etti. Ayrıca ‘Adam öldürme’ suçunu işleyenlerin bu yasanın kapsamında olmadığını belirtti. 2005 tarihinden önce müebbet ağırlaştırılmış ve müebbet cezası almış örgüt yöneticileri de kapsamın dışında bırakıldı.

NEDEN 2005 YILI BAZ ALINDI?

Güler, 2005 yılının neden baz alındığı şu sözlerle açıkladı:

"O tarihten önce bizde Türkiye'de 765 sayılı Türk Ceza Kanunu vardı. O tarihten sonra artık Türkiye'de şu anda yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu devreye girdi. O dönemler itibariyle eylemleri fiilleri tarif eden ceza maddeleri de farklılaştı. O zamanlar 2005 tarihine kadar o tür ayrılıkçı silahlı yapıların yöneticisi olmuş, bu eylemleri gerçekleştirmiş kişilere karşı TCK 125. maddesine göre ceza veriliyordu. Tabii idam cezası kaldırıldığı için 2001-2002 süreci içerisinde ağırlaştırılmış müebbete çevriliyordu. Artık TCK 125 yok. Şimdi rakamlar değiştiği için yargılama sistematiği de değişti. Dolayısıyla burada hataya sebebiyet vermeyelim, 2005 öncesinde de 'adam öldürme' fiillerinin içinde yer alan müebbet hapis cezası alanlar da istisna olsun dedik."

2005'ten sonrası için ise Güler 'kasten adam öldürme' suçlarının hiçbir tarih aralığı olmaksızın aynen istisna olarak devam edeceğini ve bu yasanın kapsamı içerisinde olmadıklarını söyledi.



SÜREÇTE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Güler, "Komisyonlar dinamik bir süreci işletecek. Silahsızlanmayı güvenlik birimlerimiz tespit edecek. Önce silahlar imha edilecek. PKK ve KCK yapılanması tüm oluşumlarıyla kendini feshedecek. Güvenlik birimlerimiz bunu teyit edecek. Örgüt mensupları yararlanmak isterse ilgili mahkemeye talepte bulunacak. Odaklanmamız gereken şey silahların ve terörün gündemimizden çıkıyor olmasıdır. Dünyaya örnek olacak bir çözümü ortaya koyuyoruz" açıklamalarında bulundu.