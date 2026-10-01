AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den fon soruşturması açıklaması: Milletimiz müsterih olsun
01.10.2026 12:17
Abdullah Güler, sürecin netleşmesiyle Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasının değerlendirilebileceğini anlattı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturmasıyla ilgili olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız da 'sonuna kadar gidin' dedi. Biz ciddiyiz, kamuoyuna güven vereceğiz." dedi.
Meclis'te yeni yasama yılı bugün başlıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açılış töreni öncesinde NTV yayınında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.
Güler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan fon soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söyledi.
"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu konuda bir toplantı yapıldığını ve Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini anımsatan Güler, "1 milyon lira ve altındaki yatırımcılara ait paraların ana paralar üzerinden ilgili kişilere ödenmesi kararı alındı. Şunu çok açık ve net söyleyelim, milletimiz müsterih olsun." dedi.
Söz konusu ödemelerin, fon kaynaklarının teminatları ve el konulan malvarlıklarından karşılanarak yapılacağını ifade eden Güler, "Devlet kaynağı diyebileceğimiz bir yerden ödenmiyor. Bu ödemelerle beraber çok büyük orandaki hesap, ödenmiş olacak." ifadelerini kullandı.
"DERİNLEMESİNE HER ŞEY YAPILIYOR"
Devam eden soruşturmada 50'nin üzerinde şüphelinin tutuklandığını anımsatan Güler, Meclis'in daha önce çeşitli konularda araştırma komisyonlarını kurduğunu belirterek bu konuda da sürecin netleşmesinin ardından bir değerlendirme yapılabileceğini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmada sonuna kadar gidilmesi yönünde talimat verdiğini söyleyen Güler, "Biz ciddiyiz, kamuoyuna güven vereceğiz. Hem sermaye piyasalarındaki güveni oluşturacak, hem de bundan sonra bir daha bu türden herhangi bir krize sebebiyet verecek usulsüzlüklere izin vermeyecek bir çerçeveyi ortaya koyacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun." şeklinde konuştu.
Fon soruşturmasında beşinci dalga operasyon 30 Eylül'de yapıldı. Operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 61'e ulaştı .
Eylül ayı ortalarında hız kazanan soruşturmada son olarak, 1 Ekim sabahı Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında tutuklama kararı verildi.
Aynı gün gece saatlerinde yayımlanan SPK bültenine göre; hukuka aykırı iş ve işlemler nedeniyle fon soruşturmasının odağında bulunan ve TMSF'ye devredilen Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı alınmıştı.