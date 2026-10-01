AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den fon soruşturması açıklaması: Milletimiz müsterih olsun

Meclis'te yeni yasama yılı bugün başlıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açılış töreni öncesinde NTV yayınında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Güler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan fon soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söyledi.

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu konuda bir toplantı yapıldığını ve Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini anımsatan Güler, "1 milyon lira ve altındaki yatırımcılara ait paraların ana paralar üzerinden ilgili kişilere ödenmesi kararı alındı. Şunu çok açık ve net söyleyelim, milletimiz müsterih olsun." dedi.

Söz konusu ödemelerin, fon kaynaklarının teminatları ve el konulan malvarlıklarından karşılanarak yapılacağını ifade eden Güler, "Devlet kaynağı diyebileceğimiz bir yerden ödenmiyor. Bu ödemelerle beraber çok büyük orandaki hesap, ödenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"DERİNLEMESİNE HER ŞEY YAPILIYOR"

Devam eden soruşturmada 50'nin üzerinde şüphelinin tutuklandığını anımsatan Güler, Meclis'in daha önce çeşitli konularda araştırma komisyonlarını kurduğunu belirterek bu konuda da sürecin netleşmesinin ardından bir değerlendirme yapılabileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmada sonuna kadar gidilmesi yönünde talimat verdiğini söyleyen Güler, "Biz ciddiyiz, kamuoyuna güven vereceğiz. Hem sermaye piyasalarındaki güveni oluşturacak, hem de bundan sonra bir daha bu türden herhangi bir krize sebebiyet verecek usulsüzlüklere izin vermeyecek bir çerçeveyi ortaya koyacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun." şeklinde konuştu.