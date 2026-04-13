Ömer Çelik: Barış görüşmeleri devam etmeli

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 16.59'da başladı.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çelik, ateşkes ortamının devam etmesinin gerekli olduğunu, bu yüzden barış görüşmelerinin devam etmesinin gerekiğini vurguladı.



İslamabad'ta ilk turda görüşmeler sonuçlanamadığını söyleyen Çelik, “İlk turda sonuç alınmasını beklemek zaten doğru bir şey değil. Hürmüz Boğazı, nükleer silah meselesi, aynı zamanda bu saldırganlığın sonunda ortaya çıkmış insani kayıplar ve tazminatlar meselesi gibi bir sürü boyutu olan konu bu” dedi.

Çelik'e Uganda Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamalar soruldu. Türkiye'nin Uganda ile sorunu olmadığını belirten Çelik, açıklamanın yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini söyledi. "Umarız ki bundan sonra daha sağduyulu açıklamalar yaparlar" dedi.

Çelik, bakanlıkların ayrılması ya da birleşmesi ile ilgili bir konunun MKY'da konuşulmadığını ve böyle bir gündemin olmadığını söyledi.