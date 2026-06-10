AK Parti MYK toplantısı başladı
10.06.2026 15:20
Son Güncelleme: 10.06.2026 15:39
Toplantıda gündemdeki son konular ele alınacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı.
AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.10'da başladı.
Toplantıda 7 Haziran'da gerçekleştirilen belde seçimlerinin değerlendirileceği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın sunumu ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve Meclis gündeminin ele alınacağı öğrenildi.