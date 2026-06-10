AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı başladı.

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.10'da başladı.

Toplantıda 7 Haziran'da gerçekleştirilen belde seçimlerinin değerlendirileceği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın sunumu ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve Meclis gündeminin ele alınacağı öğrenildi.