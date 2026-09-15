AK Parti Sözcüsü Çelik: Öznesi millet olan anayasa yapılmalı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , toplantının gündem maddeleri ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SİYASETİN ÖNÜNDE YENİ BİR ANAYASA GÖREVİ VAR”

Darbelerin, Türkiye 'nin siyasi hayatında açtığı yaraların tamamen kapanmadığını söyleyen Ömer Çelik, "12 Eylül'ün Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarlardan biri anayasadır. Siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma görevi vardır." dedi.

“ÖZNESİ MİLLET OLAN ANAYASA YAPILMALI”

AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları için hazır olduğunu vurgulayan Çelik, "Mesele sadece anayasanın ele alınması meselesi değil, öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE SÜRECİ

Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine de değindi.

"Komşu ülkelerde zayıf ülke arzu etmiyoruz." diyen Çelik, toprak bütünlüğü korunmuş ve tek ordu prensibine göre çalışan komşu ülkeler istediklerini ifade etti.

"Karanlık odaklar yakın bölgemizdeki ülkelerin zayıflamasını, orduların dağılmasını, toprak bütünlüklerinin zedelenmesini arzu ediyorlar." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"- Bazı ülkeler komşu ülkelerin kaos içinde olmasını arzu ederler, biz bunun tam tersini düşünüyoruz. Tek ordu prensibine göre güvenlik güçlerinin yapılanması ve toprak bütünlüklerinin korunması herkes için iyidir. Bu prensiplere saygı duymak, barışı korumanın alfabesi olarak ele alınmalıdır. Bu gelişmeleri bu ilkeler çerçevesinde takip etmeye devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'YE MESAJ VERİLEMEZ"

Türkiye'nin diplomasiye ve müzakereye verdiği önemin bir zaaf olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.

"Son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz." diyen Çelik, "Türkiye'ye güç gösterisi yaparak verilecek mesaj yoktur." diye konuştu.