AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yıl yönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

12 Eylül darbesinin, demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu belirten Ömer Çelik, "12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük 'millet ve devlet düşmanı' bir saldırıdır." dedi.

“UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Darbe döneminde hukukun askıya alındığını, millet iradesinin gasbedildiğini belirten Çelik, "O karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli egemenliğin alanını genişletmekte kararlı olduklarını söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"- Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."