AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erken seçim açıklaması

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , toplantının gündem maddeleri ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ERKEN SEÇİM SİNYALİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." açıklaması, erken seçim yorumlarına neden olmuştu .

Gazeteciler, Çelik'e bu yorumları sordu.

Türkiye 'nin gündeminde erken seçim olmadığını söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını ifade etti.

“SİYASETİN ÖNÜNDE YENİ BİR ANAYASA GÖREVİ VAR”

Darbelerin, Türkiye'nin siyasi hayatında açtığı yaraların tamamen kapanmadığını söyleyen Ömer Çelik, "12 Eylül'ün Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarlardan biri anayasadır. Siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma görevi vardır." dedi.

“ÖZNESİ MİLLET OLAN ANAYASA YAPILMALI”

AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları için hazır olduğunu vurgulayan Çelik, "Mesele sadece anayasanın ele alınması meselesi değil, öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE SÜRECİ

Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine de değindi.

"Komşu ülkelerde zayıf ülke arzu etmiyoruz." diyen Çelik, toprak bütünlüğü korunmuş ve tek ordu prensibine göre çalışan komşu ülkeler istediklerini ifade etti.

"Karanlık odaklar yakın bölgemizdeki ülkelerin zayıflamasını, orduların dağılmasını, toprak bütünlüklerinin zedelenmesini arzu ediyorlar." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"- Bazı ülkeler komşu ülkelerin kaos içinde olmasını arzu ederler, biz bunun tam tersini düşünüyoruz. Tek ordu prensibine göre güvenlik güçlerinin yapılanması ve toprak bütünlüklerinin korunması herkes için iyidir. Bu prensiplere saygı duymak, barışı korumanın alfabesi olarak ele alınmalıdır. Bu gelişmeleri bu ilkeler çerçevesinde takip etmeye devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'YE MESAJ VERİLEMEZ"

Türkiye'nin diplomasiye ve müzakereye verdiği önemin bir zaaf olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.

"Son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz." diyen Çelik, "Türkiye'ye güç gösterisi yaparak verilecek mesaj yoktur." diye konuştu.

ABD'NİN AMBARGO KARARI

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle yenilendiğini anımsatan Çelik, "Bu karar esasında adada hiç kimsenin krizi tırmandırmaması için ve buradaki müzakerelerin başka zeminlere kaymaması için koruyucu bir önlem ifade ediyordu. Fakat ABD'nin ambargoyu kaldırması doğru bir karar olmamıştır." dedi.

Çelik, bu kararın Kıbrıs Adası'nda iki taraf arasındaki güvenin aşınmasına yol açacağını belirtti. KKTC'nin egemenliği konusunda Türkiye'nin kararlı duruşunun bundan sonra da devam edeceğini söyleyen Çelik, "Türkiye, Kıbrıs Türk davasının meşru haklarını korumak için her zeminde mücadelesini verecek." dedi.

YAPAY ZEKA ALANINDAKİ GELİŞMELER

AK Parti Sözcüsü, açıklamalarında yapay zeka alanındaki gelişmelere de değindi.

"Yapay zeka çalışmalarının kuralları ve prensiplerinin doğru bir şekilde belirlenmesi konusunda çok güçlü çağrılar gelmeye devam ediyor." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"- İlkelerin belirlenmesi, insanlık için tehdit olacak şekilde yönetilmemesi, bu yarışın sonunda insanın bağımsızlığının ortadan kalktığı bir atmosferin oluşmaması için Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır.

- Bu konu önümüzdeki dönemde istihbarattan, güvenliğe, ülkelerin egemenliğinden, toplumsal bir takım dönüşümlere kadar her alanı etkileyebilecek sonuçlar doğuracaktır. Bu konuyu çok yakından takip ediyoruz."

AK PARTİ MİLLETVEKİLİNİN KORUMA TALEBİ

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın valilikten yakın koruma talep etmesi de basın toplantısında gündeme geldi.

Çelik konuyla ilgili olarak, "Genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın milletvekili dilekçesini geri çekti." açıklamasını yaptı.