AK Parti'de 3 il başkanı değişti

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ve Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın görevlerinden ayrıldı.

Konuya ilişkin açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. Acar, "Her zaman yenilenerek büyüyen ve güçlenen AK Parti’mizin siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 3 ilimizde görev değişikliğine gidilmiştir." dedi.

Faruk Acar Afyonkarahisar, Ardahan ve Karaman illerinde yeni il başkanları ve yönetimlerinin kısa sürede görevlerine başlayacağını ifade etti. Acar, görevlerini devreden 3 il başkanına bugüne kadar verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür etti.