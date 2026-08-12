AK Partili İnan: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir konuşma yapacak

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Terörün tehdit olmaktan çıkarıldığı bir döneme girildiğini anlatan İnan, "AK Parti'nin tecrübesi, Cumhur İttifakımızın ortaya koyduğu kararlılık süreci kuyumcu titizliğiyle buraya kadar getirdi." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasanın 467 milletvekilinin evet oyuyla Genel Kurul'da kabul edildiğini anımsatan İnan, "467 sayısının sınırlarımız ötesinde de yankıları olacaktır." şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR UZLAŞMA SAĞLANDI”

Kamu güvenliğinden hiçbir şekilde taviz verilmediğini ifade eden İnan, bundan sonra teyit mekanizmasının devreye gireceğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"- Terörsüz Türkiye sürecinde yüzde 70'lere varan bir desteğe kavuştu. Milletin talepleri doğrultusunda bir büyük uzlaşma sağlandı. Terör tehdidini demokrasimizin üzerinden kalıcı bir şekilde söküp atma kararlılığımızı milletimize anlattık."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK"

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünün 14 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla kutlanacağını anlatan İnan, "AK Parti demokrasinin en güçlü adreslerinden biri. 25'inci yılı şanla şerefle kutlayacağız. Bu sene kuruluş yıl dönümümüzü ilk defa Ankara'da mitingle kutlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada tarihi bir vizyon konuşması yapacağını ifade eden İnan, şöyle devam etti:

"- Milletimizle birlikte 25 yılı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tamamladık. İnşallah ikinci 25 senemize de bu temeli büyük bir kapasiteyle sürdüreceğiz.

- 2001'den bu yana ortaya koyduğumuz tüm vaatlerin yüzde 90'ını gerçekleştirmiş bir partiyiz. Milletimize hangi sözü verdiysek en hızlı şekilde hayata geçirdik. Önümüzdeki dönem yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmakta kararlıyız."