AK Parti'nin acı günü. Teşkilat başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Geyve-Taraklı kara yolu Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde TIR, ayva yüklü traktör ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çarpışmanın şiddetiyle meyve yüklü traktör devrilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık , itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İKİ ÖLÜ, İKİ YARALI

Kazada AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile bir kişi hayatını kaybetti. İzmir ve yanındaki yolcunun cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Yaralanan iki kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.