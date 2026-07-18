Akçakoça Belediye Başkanı Albayrak yeniden tutuklandı

23 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak, tahliyesine yapılan itiraz sonrası yeniden tutuklandı.

Sulh Ceza Hakimliği, "İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanan Albayrak hakkında 24 Mayıs'ta yapılan tutukluluk gözden geçirme işlemi gereği şüphelinin "konutu terketmeme tedbirli tahliyesine" karar verdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bunun üzerine dün nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Albayrak'ın tutuklanmasına hükmetti. Gözaltına alınan Fikret Albayrak, adliyedeki işlemlerinin ardından Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Albayrak'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 1 Haziran'da Belediye Meclisi'nde yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazanmıştı.