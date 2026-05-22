Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltında.

Müşteki E.Ö., 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını iddia ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Ayrıca H.P.'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca irtikap suçundan soruşturma başlatıldı.

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı.

Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

FİKRET ALBAYRAK KİMDİR?

1966 yılında Düzce Akçakoca 'da dünyaya gelen Fikret Albayrak, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu. Albayrak, 1990-1992 yılları arasında Ankara'da ASKİ bünyesinde çalışmalarda bulundu.

Fikret Albayrak, 2005-2012 yılları arasında Akçakoca Kızılay Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Albayrak, 2009-2014 yılları arasında Akçakoca Belediye Başkanlığı görevini üstlendi ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yeniden Akçakoca Belediye Başkanı seçildi.