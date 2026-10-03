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Akçakoca'da fırtına. Dalganın boyu 4 metreye çıktı

03.10.2026 16:35

Akçakoca'da fırtına. Dalganın boyu 4 metreye çıktı
Anadolu Ajansı

Bölgede fırtına etkili oluyor.

NTV - Haber Merkezi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye kadar yükseldi.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede kuvvetli rüzgar etkili oldu.

 

Şiddetli rüzgarda boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

 

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

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