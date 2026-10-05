Akın Gürlek'ten Ahmet Şık'a: Muhatap alınmayacaksın

Adır, yazılı açıklamasında Şık’tan daha önce dile getirdiği iddialar için somut bilgi istendiğini belirtilerek, “Bugüne kadar iddialarını destekleyen tek bir belge dahi ortaya konulamamıştır.” denildi.

Şık’ın paylaşımlarının “dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmadığı” belirtilen açıklamada, bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu ve tazminat davası açıldığı hatırlatıldı .

Adır, bundan sonraki süreçte Şık’ın açıklamalarına kamuoyu önünde cevap verilmeyeceğini vurguladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İddiasını ispat edemeyen bu müptezelin iftira ve hakaretleri tarafımızca muhatap alınmamaktadır. Gerekli cevap yalnızca hukuk önünde verilecektir.” Açıklamada, bundan sonraki süreçte Şık’ın iddialarına kamuoyu önünde karşılık verilmeyeceği de belirtildi.