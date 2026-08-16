Akrabalarıyla damadının evini basan başkana gözaltı

Mardin'de karı-koca arasındaki anlaşmazlığa aileler de dahil oldu, olay karakolda bitti.

Olay 13 Ağustos'ta Kızıltepe'de meydana geldi. İddiaya göre İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu yaklaşık 20 akrabasıyla birlikte, kızıyla anlaşmazlık yaşayan damadı Muhammed N.'nin Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine gitti.

Gruptan bazı kişilerin zorla girdiği evde çıkan tartışmada Muhammed N. darp edildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed N. tedavisinin ardından darp raporu aldı. Muhammed N'nin şikayeti üzerine kayınpederi Cevheroğlu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TEDBİR ALINMASINI İSTEDİ

Olay gününü anlatan damat Muhammed N., “Eşimin babası Fahrettin Cevheroğlu'nun 'Biz onu döveceğiz, bırakın, ona ulaşalım, yani onu elimize geçirelim' şeklindeki beyanları kamera kayıtlarında da mevcut. Sesli şekilde bana ve aileme yönelik ağır küfürler etti. Sonrasında bahçe kapısının üzerinden atladılar ve bana saldırmaya başladılar” dedi.

Saldırı sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Muhammed N., “Adli raporumda yaralanmalarımın basit bir müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtilmektedir. Tişörtümde kesik ve karın bölgemde yara mevcut, bu da adli raporda mevcuttur. Başıma bir şey geldikten sonra değil, gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum” diye konuştu.

Olay evin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, grubun demir kapıdan atlayarak evin avlusuna girdikleri ve ev sahibi Muhammed N.'yi darp ettiği anlar yer aldı.