Aksaray'da feci olay. Çatı katından düştü, sırtında demirle hastaneye kaldırıldı
25.05.2026 16:33
Çatı katında çalışırken yan binanın demir korkuluklarının üzerinde düştü.
Aksaray'da dört katlı binanın çatı katından düşen 25 yaşındaki inşaat işçisi, sırtına saplanan demirle hastaneye götürüldü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1316 Sokak’ta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çalışan Abdullah Türk, dengesini kaybedip yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üstüne düştü.
Sırtına demir saplanan Türk kanlar içinde kalırken, mesai arkadaşları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralanan işçi, sırtına saplanan demir çubukla hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan Doktor Rıfkı Karabatak, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri Türk’ün sırtına saplanan demiri kesti.
Ağır yaralanan Abdullah Türk, sırtına saplı demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Türk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.