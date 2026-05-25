Aksaray'da feci olay. Çatı katından düştü, sırtında demirle hastaneye kaldırıldı

Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan Doktor Rıfkı Karabatak, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri Türk’ün sırtına saplanan demiri kesti.

Ağır yaralanan Abdullah Türk, sırtına saplı demir ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Türk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.