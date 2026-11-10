Alacak verecek kavgası cinayetle bitti. 73 yaşındaki adam arkadaşını bıçakladı

Gaziantep 'te alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan iki arkadaştan biri, diğerini sırtından bıçakladı. Olayda 60 yaşındaki Mehmet Recep Hilaloğlu hayatını kaybederken, 73 yaşındaki cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Recep Hilaloğlu (60) ile arkadaşı Ö.F.M. (73) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.F.M., Hilaloğlu'nu sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Hilaloğlu için çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hilaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayın ardından 73 yaşındaki Ö.F.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.