Alanya'da kaybolan gençten 4 gündür haber yok, ailesi endişeli

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde babasına ait otomobille evden ayrılan Ali Güleşan'dan (25) 4 gündür haber alınamıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aracını park ettikten sonra ayakkabısız şekilde yürüyerek uzaklaştığı görülen gencin bulunması için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olay, 21 Ekim gecesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Güleşan, saat 03.00 sıralarında babasının otomobiliyle evden ayrıldı. Güleşan'dan bir daha haber alamayan ailesi, kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Yapılan incelemelerde Güleşan'ın saat 06.00 sıralarında Alanya Balıkçı Hali yakınlarına gelerek otomobilini park ettiği belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araçtan inen gencin ayakkabısız şekilde bölgeden yürüyerek uzaklaştığı görüldü.

Jandarma ekiplerinin kayıp genci arama çalışmaları devam ederken, anne Zeynep Güleşan oğlunun fotoğraflarına bakarak gelecek iyi haberi bekliyor. Aile, Ali Güleşan'ın bir an önce bulunmasını istiyor.

DAHA ÖNCE DE EVDEN AYRILMIŞ

Ali Güleşan’ın daha önce de evden ayrıldığı, ailesinin yaptığı araştırmalar sonucunda Kıbrıs’ta olduğunu öğrendiği belirtildi. Kıbrıs’a giden ailesi, oğullarını bularak Alanya’ya geri getirdi. Daha önce de benzer bir durum yaşadıklarını belirten aile, bu kez Ali’den haber alamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

ANNEDEN OĞLUNA DUYGULANDIRAN ÇAĞRI

Oğlunun fotoğraflarına bakarak gelecek iyi haberi bekleyen anne Zeynep Güleşan (51) ise evladına seslenerek eve dönmesini istedi. Daha önce Kıbrıs’a giderek oğlunu bulduğunu anlatan anne Güleşan, "Ali, neredesin annem? Ben seni başka memleketlerden buldum geldim, oturduğumuz yerde neden bulamıyorum? Neredesin, gel artık eve. Bizi görüyorsan dön gel. Duyuyorsan sesimizi dön gel. Mutlaka duyuyorsundur, mutlaka bir yerlerde görüyorsundur. Biz seni bulamıyoruz" dedi.

“AİLE OLARAK ÇOK PERİŞAN DURUMDAYIZ”

Ali Güleşan’ın babası Murat Güleşan (53), oğlunun bulunması için yardım istedi. Oğlunun evden ayrıldıktan sonra Alanya Balıkçı Hali yakınlarında görüldüğünü belirten baba Güleşan, "İsmi Ali Güleşan. Çarşamba günü sabaha karşı, gece saat 03.00 civarında evden arabayla ayrılıyor. Daha sonra arabanın hal kavşağında saat 06.20 civarında görüldüğü biliniyor. Kameralardan gördüğümüz kadarıyla arabadan iniyor ve uzaklaşıyor. Ali, sağlık açısından biraz farklı bir durumda. İnsanlara kolay kanabilen, saf, daha doğrusu uydum akıllı bir çocuk. Daha önce de böyle evden kaçtığı oldu. Hastaneye falan götürdük fakat bir netice elde edemedik. Aile olarak çok perişan durumdayız. Evladımızın bulunmasını istiyoruz" dedi.