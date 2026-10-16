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Alanya'da otelde düşerek ölen Polonyalı turistin eşi tutuklandı

16.10.2026 16:44

Alanya'da otelde düşerek ölen Polonyalı turistin eşi tutuklandı
Anadolu Ajansı

Polonyalı turistin eşi "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otelde merdivenlerden düşerek ağır yaralandığı iddia edilen Polonya uyruklu turist, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Alanya ilçesinin Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Polonya uyruklu Pierks Tederetroehre Böhme (60), eşi Barbara Böhme (54) ile odasına çıktığı sırada merdivenlerden düştü.

 

Başını duvara çarparak ağır yaralanan Böhme, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Barbara Böhme'yi gözaltına aldı.

 

Adliyeye sevk edilen Böhme, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

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