Alanya'da parasını alamayan işçi inşaatın balkonuna çıktı, arkadaşı ikna etti

Olay, saat 10.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi ALKÜ Hastane Caddesi'ndeki 200 daireli site inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan ve adı öğrenilemeyen bir işçi, ücretini alamadığı gerekçesiyle inşaat halindeki binanın balkonuna çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hava yatağı açarak önlem alırken, işçi mesai arkadaşının ikna etmesiyle bulunduğu yerden indirildi.

İnşaat firması yetkilileri olayın binanın mekanik işçiliğini yapan taşeron firmanın işçilerin ödemesini 2 ay geciktirmesinden kaynaklandığını, firma olarak taşeron firmanın yapması gereken ödemeyi de işçiye kendilerinin yaptığı bilgisini paylaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.