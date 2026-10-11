Alanya'daki oto yıkamada sılahlı saldırı. Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş açıldı.

İş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla vurularak yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Çatar'ın ardından ağır yaralı olan Adem Tüysüzoğlu da bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.