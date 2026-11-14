Alanya'daki trafik kazasından 22 gün sonra acı haber

Alanya'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler, 22 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 23 Ekim günü Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Barış Yılmaz idaresindeki 07 CLG 731 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İşler'e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

22 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRİDİ

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Fatma İşler ise 22 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi.

Genç öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İşler'in cenazesi, memleketi Van'a götürülerek toprağa verildi.