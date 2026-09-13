Alanyaspor-Göztepe maçında 56 görevli zehirlendi
13.09.2026 01:45
Son Güncelleme: 13.09.2026 13:06
Çoğu jandarma personeli olan 50 görevli tedaviye alındı.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe maçında görev yapan çoğu jandarma personeli 56 kişi, tavuklu pilav yedikten sonra hastanelik oldu.
Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan maçın ardından rahatsızlanan bazı görevliler, çevredeki hastanelere başvurdu.
Yapılan ilk müdahalelerin ardından güvenlik görevlileri taburcu edildi.
Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, görevlilerin gıda zehirlenmesi yaşadığının tahmin edildiğini belirtti.
Statta görev yapan güvenlik güçlerine tavuklu pilav dağıtıldığını anlatan Çavuşoğlu, "Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak." dedi.
Hastaneye, çoğu jandarma personeli 56 kişinin başvurduğu öğrenildi.