Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar. Ümitcan Uygun intihara teşvik etmiş

Ankara’da Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen’in (21) 6 yıl önce evinde ölü bulunmasıyla ilgili “İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” ve “Eziyet etme” suçlarından yargılanan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu.

Mahkeme heyeti, Uygun’a “İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.

Davanın gerekçeli kararı da açıklandı.

SON MESAJINDA VEDA ETMİŞ

Gerekçeli kararda ifadesine yer verilen Ümitcan Uygun'un, maktulün erkek arkadaşı olduğunu, olaydan önceki gün akşam görüştüklerini, Esen'i eve bıraktığını ve arkadaşı M.C.Ç'.nin yanına gittiğini söylediği belirtildi.

Uygun; Sema Esen'in, kendisinin M.C.Ç.'yle arkadaşlık yapmasını istememesi sebebiyle eve gelmesi için mesaj yolladığını iddia edip. Esen'in son mesajlarında veda eden ifadeleri olduğunu söylediği aktarıldı. Uygun'un, sabah uyanınca mesajları tekrar okuduğunu, Esen'i telefonla arayıp cevap alamaması üzerine arkadaşı B.G.'yi, Esen'in evine gitmesi için yönlendirdiğini söylediği kaydedildi.

MESAJLARIN İNCELENMESİ İÇİN TELEFONUNU VERMİŞ

Arkadaşlarının kapıyı çilingirle açtıklarını ve Esen'in evde yatar vaziyette bulunduğunu ilettiklerini beyan eden Uygun'un, bunun üzerine hemen olay yerine gittiğini, 112 ekiplerinin ve polisin geldiğini gördüğünü, Esen'in gönderdiği mesajların incelenmesi için telefonunu kendi rızasıyla teslim ettiğini söylediği belirtildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Gerekçeli kararda, olay yeri tespitlerine göre, Sema Esen'in bornoz kemerinin iki ucunun kapının arkasına sıkıştırılarak kıstırıldığı ve kapı açıldığı zaman Sema Esen'in yere düştüğü ancak ölümüne ilişkin gerçeğin tespiti için sistematik otopsi yapılmasının gerektiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda adli tıp raporu da yer aldı. Raporda yer alan bilgiye göre, cesedin bulunduğu ortam, olay yeri inceleme bulguları, otopsisinde tespit edilen bulgular dikkate alındığında kişinin ölümüne neden olan fiilinin kendisi tarafından yapılmasının mümkün olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

CİNAYET DELİLİ BULUNAMADI

Tanık beyanları, kamera kayıtları ve bilirkişi raporlarının yer aldığı gerekçeli kararda, Sema Esen'in olay tarihinde cinayet sonucu öldürüldüğüne dair delil bulunmadığı da kararda yer aldı.

Uygun hakkında ise kamu davasının "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan açıldığı belirtildi.

UYGUN ESEN'DE İNTİHAR İSTEĞİ OLUŞTURDU

Gerekçeli kararda, olay gecesi maktul ve sanık arasında geçen yazışmalarda sanığın Esen'de intihar etme fikri oluşturduktan sonra bu isteği güçlendirip hayatına son vermesine sebebiyet verdiği de açıkça kaydedildi.

Kararda şu ayrıntılara yer verildi:

"Konuşmanın devamında Esen'in yaşamına son vereceği şeklindeki attığı mesajlara rağmen sessiz kalarak intihar fikrini ölende oluşturup maksadına ulaştığı, sonuç olarak sanık tarafından ölüm konusunun açılması üzerine Esen'in de ölümü düşünmeye başladığı, özellikle olay gecesine ait taraflar arasında gerçekleşmiş olan yazışmalar, ekran görüntüleri ve tanık anlatımları birlikte değerlendirildiğinde sanığın eyleminin sübut bulduğu, Sema Esen'in aklında hiç var olmadığı halde intihar duygusu ve isteği oluşturduğu, sonrasında bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere WhatsApp durum mesajında yaptığı paylaşımla sevgilisinden kurtulma arzusunu yinelediği ve bu şekilde Esen'i intihara teşvik edip, intihar kararı almasını sağlayarak, bu kararı eyleme geçirme fikrini kuvvetlendirmesine sebebiyet verdiği ve eylemi neticesinde intiharın gerçekleştiği anlaşılmakla sanığın atılı 'intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmiştir."

“EZİYET ETME” SUÇUNDAN BERAAT

Gerekçeli kararda ayrıca "eziyet etme" suçunun oluşabilmesi için aranan unsurların oluşmadığı aktarıldı.

Ayrıca taraflar arasında yaşandığı tespit edilen veya öne sürülen birbirinden bağımsız suçların başka nedenlerle oluşan kavgalar nedeniyle rastlantısal biçimde tekrarlanmasının eziyet suçunun oluşmasına yeterli olmadığı belirtilerek sanık Uygun'un üzerine atılı "eziyet etme" suçundan beraatına karar verildiği kaydedildi.