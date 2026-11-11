Aliağa'daki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma. 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
11.11.2026 18:30
Son Güncelleme: 11.11.2026 18:32
Patlamada 18 işçi hayatını kaybetti.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Patlamanın ardından gözaltına alınan 11 şüpheli, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aliağa Adliyesine sevk edildi.
Şüpheliler arasında şirketin yönetim kurulu başkanı ile fabrika yöneticileri ve teknik sorumlular da bulunuyor.
SORUŞTURMADA 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Patlamanın nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemeleri başlatılırken, fabrikadaki üretim faaliyetleri durduruldu.
Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükselmişti.
Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.