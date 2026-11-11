Aliağa'daki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma. 9 kişi tutuklandı, 2 kişiye ev hapsi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Patlamanın ardından gözaltına alınan 11 şüpheli, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aliağa Adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 9'u “Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçlamasıyla tutuklandı.

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'la birlikte bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

SORUŞTURMADA 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Patlamanın nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemeleri başlatılırken, fabrikadaki üretim faaliyetleri durduruldu.

Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükselmişti.

Patlamanın ardından şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.