Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Samsun'da operasyon düzenlendi, 4 şüpheli yakalandı
19.11.2026 10:43
Samsun'daki operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında Samsun'da birden fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli soruşturma kapsamında Samsun'da suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.