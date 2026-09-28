Alışveriş merkezinden aldıkları oyuncak elinde patladı. "Dehşet verici bir sesle seslendi"

Hümeyra ve Erdal Seçkin çiftinin 3 çocuğundan Furkan Seçkin, alışveriş merkezindeki oyuncak dükkanından satın aldıkları yumuşak ve esnek stres oyuncağını, sert bir kıvama gelmesi için buzdolabına koydu.

Seçkin’in buzdolabından çıkardığı oyuncak, oynadığı sırada patladı. Oyuncağın içindeki jelin akması sonucu Seçkin’in cildinde kızarıklık ve soyulma oluştu.

11 YAŞINDAKİ FURKAN'DA İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU

Ailesi tarafından Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Furkan Seçkin'in ayağından 2'nci derece yanık tespit edildi. Tedavisi tamamlanan Furkan'ın kontrolleri sürerken aile, ürünün ambalajında yeterli güvenlik uyarısı bulunmadığını öne sürerek, sorumlular hakkında “Taksirle yaralama” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“ÇOCUĞUMUN ÇEKTİĞİ ACIYI KALDIRAMIYORUM”

Anne Hümeyra Seçkin oğluna sınavda başarılı olması nedeniyle ödül olarak oyuncağı aldığını söyleyerek, “Ankara’da herkes tarafından bilinen bir alışveriş merkezinden herkes tarafından bilinen bir oyuncakçıdan alınmış bir oyuncak. Çocuğum akşam buzdolabına koymuş oyuncağı. Sabah çıkarmış oynamaya başlamış." diyerek yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Odasından çok içler acısı dehşet verici bir sesle seslendi bana. ‘Anne yardım et ayağım’ dedi. Koşarak gittim, ‘Anne oyuncak ayağıma patladı, canım çok yanıyor’ dedi. Hemen duşa götürdüm, soğuk suyu açtım. Sonra hastaneye gittik. Doktorlar çok şaşırdı, oyuncağı görmek istediler. Ben çocuğumun çektiği acıyı kaldıramıyorum. Çocuğum derslerinden geri kaldı. Bir anne olarak tek temennim bu oyuncağın piyasadan toplatılması. Yüzüne de gelebilirdi. 3-4 yaşlarında bir çocuk alırsa ağzında parçalayabilirdi. Böyle bir şeyin geri dönüşü mümkün değil.”

Baba Erdal Seçkin, “Böyle sıradan bir oyuncakla başımıza böyle bir şey gelmesi bizi çok üzdü. Bu yanma olayının üzerine biz de dava açmaya karar verdik açıkçası ve ısrarla hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Başkaları da bundan etkilenmesin diye uğraşacağız." dedi.