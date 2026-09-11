Alkollü motosiklet sürücüsü ters yönden gelip polis aracına çarptı

Eskişehir’de ters yönde ilerleyen alkollü motosiklet sürücüsü, görevde olmayan polis aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücüye 25 bin lira idari para cezası kesilip ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, dün gece Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak’ta meydana geldi. Y.A. (23) yönetimindeki 26 ALM 711 plakalı motosiklet, ters yönde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle 26 A 4844 plakalı polis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün 0,69 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada kimse yaralanmazken, Y.A.’ya 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.