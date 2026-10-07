Alkollü sürücü polisi çileden çıkardı: "Ben seyir halinde değilim"

"ARABA SÜRERKEN SENİ YAKALAMAMIN İMKANI YOK"

İşlemleri tamamlanan sürücü yine, "Ben seyir halinde değildim." deyince, polis memuru sürücüye dönerek uygulamalı şekilde, "Ben, araba sürerken seni yakalamamın imkanı yok. Ben şuna bir üfle diye koşarak mı yanına geleceğim. Sağa çektiriyoruz, durduruyoruz ve sana üfletiyoruz. İki araç peş peşe geldiniz, sen oraya çektin. Seni orada, diğer aracı da burada aldık kontrol ettik. Sana yetişip camını aç ben sana üfleteceğim diyemem. Gazeteci var, seni çekiyor zaten orada. Senin oraya park ettiğini de gördü" diye cevap verdi.

Alkollü sürücü, bu açıklama karşısında cevap veremezken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası kesildi.