Alkollü sürücü polisi çileden çıkardı: "Ben seyir halinde değilim"
07.10.2026 10:12
Polis uzun süre alkollü sürücüyü ikna etmeye çalıştı.
Bursa'da alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Sürücünün, "Ben seyir halinde değildim" demesi üzerine polis memuru, uygulamayı nasıl yapamayacağını beden dili ile tarif ederek anlattı.
Bursa'da alkollü şekilde araç kullanan sürücü, polisi çileden çıkardı.
Olay Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde yapılan bir denetim sırasında yaşandı. Denetim gerçekleştiren ekipleri gören otomobil sürücüsü, denetime 50 metre kala aracını boş araziye çekerek kontak kapattı. Bunun üzerine aracın yanına giden polis memuru, sürücüye alkol testi yapmak istedi.
Alkolmetreyi üflemesini isteyen polis memuruna dönen alkollü sürücü Hasan Y., "Ben şu an yolda değilim" dedi. Bunun üzerine gazetecinin, "Siz buraya nasıl geldiniz?" sorusuna ise "Tamam da ben şu an yolda değilim, seyir halinde değilim onu söylemek istiyorum." diyen sürücü, alkolmetreyi üfledi.
2,09 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Alkolmetrede 2,09 promil alkollü çıkan sürücü, polise hala araç sürmediğini anlatmaya çalıştı. Ayakta zor yürüyen alkollü sürücü Hasan Y., yine "Seyir halinde değilim." deyince polis memuru, "Seyir halinde nasıl kontrol edeceğim ben seni?" diyerek yanıt verdi.
Sürücünün polisleri görünce aracını çektiği yer.
"ARABA SÜRERKEN SENİ YAKALAMAMIN İMKANI YOK"
İşlemleri tamamlanan sürücü yine, "Ben seyir halinde değildim." deyince, polis memuru sürücüye dönerek uygulamalı şekilde, "Ben, araba sürerken seni yakalamamın imkanı yok. Ben şuna bir üfle diye koşarak mı yanına geleceğim. Sağa çektiriyoruz, durduruyoruz ve sana üfletiyoruz. İki araç peş peşe geldiniz, sen oraya çektin. Seni orada, diğer aracı da burada aldık kontrol ettik. Sana yetişip camını aç ben sana üfleteceğim diyemem. Gazeteci var, seni çekiyor zaten orada. Senin oraya park ettiğini de gördü" diye cevap verdi.
Alkollü sürücü, bu açıklama karşısında cevap veremezken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası kesildi.