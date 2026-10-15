Alkollü sürücü, takviye ekip çağrılmasına sinirlenip polise kafa attı

Bursa'da maddi hasarlı trafik kazasının ardından olay yerine gelen polis ekipleriyle tartışan alkollü sürücü, takviye ekip çağrılmasına öfkelenerek bir polis memuruna kafa attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından sürücü ile polise mukavemet gösteren diğer şüpheliler gözaltına alındı. Polise saldıran sürücü hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen Erman Y., kullandığı araçla park halindeki bir otomobile çarptı. Kazanın ardından Yüksel ile diğer aracın sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından otomobiline binerek bölgeden ayrılan Erman Y'nin karıştığı kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese trafik polisi ekipleri sevk edildi.



OĞLU VE BABASI İLE GERİ DÖNDÜ



Olay yerine gelen trafik polisleri, kazaya tutanak düzenlerken Erman Y., oğlu Özkan Efe Y. ve babası Burhan Y. ile olay yerine geri döndü. Olay yerinde tekrar polis memurlarıyla tartışma yaşayan Erman Yüksel, sinirlenerek çevrede bulunan duvarlara kafa attı. Bunun üzerine trafik polisler, yardımcı ekip çağırdı.

TAKVİYE KELİMESİNE SİNİRLENDİ, POLİSE KAFA ATTI

Polis ekibinin telsizden takviye ekip istemesi üzerine çileden çıkan Erman Yüksel, polis memurlarıyla tartıştı. Polis memurlarının "Sakin ol" ikazlarına uymayan Yüksel, genç polis memuruna kafa attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle Erman Y, oğlu Özkan Efe Y. ve babası Burhan Y. gözaltına alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden polise kafa atan Erman Y. ev hapsi cezası alırken, Özkan Efe Y. ile Burhan Y. ise serbest bırakıldı.