Alkollü sürücüden polise şaşırtan yanıt: “Okumam yazmam yok”

Tekirdağ ’ın Çorlu ilçesinde polis denetiminde durdurulan M.B., aracını yol kenarına bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Alkolmetreye üflemekte direnen sürücü, kimlik numarası sorulunca “Okumam yazmam yok” yanıtını verdi. 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen M.B.’ye 390 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda denetim yaptı. Polisin ‘dur’ uyarısı üzerine hafif ticari aracını yol kenarına park eden M.B., yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü, alkolmetreye üflememekte direndi.

Polisin kimlik numarasını sorduğu M.B., “Okumam yazmam yok” dedi. Polis memurunun, “Okuman yazman mı yok? O arabayı nasıl sürüyorsun?” sorusuna ise M.B., “T.C. evde, kimliğim evde” yanıtını verdi.

EHLİYETİNE 2031’E KADAR EL KONULDU

Yapılan kontrolde 1.53 promil alkollü çıkan M.B.’nin daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Sürücüye toplam 390 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine 2031 yılına kadar el konuldu.

Aracı otoparka çekilen M.B., telefonla aradığı yakınına, “Alkollüydüm, ehliyetim yok. Arabayı kaptırdım, eve ne diyeyim sen bana akıl ver” dedi. M.B., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

EHLİYET ALMAK İÇİN ÖĞRENİM ŞARTI

Sürücü belgesi alabilmek için yaş, sağlık ve sınav şartlarının yanında eğitim kriterini de tamamlamak gerekiyor. Yönetmeliğe göre adayların en az ilkokul mezuniyeti belgelemesi şart.

Bu nedenle sürücünün polise verdiği “Okumam yazmam yok” yanıtı dikkat çekti.