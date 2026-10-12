Alkollü sürücünün kamyoneti polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

Karaman'da kamyonet ile resmi trafik polisi aracının çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsünün 0,67 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Urgan Mahallesi 2013. Sokak'taki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. O.S. yönetimindeki kamyonet ile E.A. idaresindeki 70 A 5432 plakalı resmi trafik polisi aracı kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından polis aracında bulunan E.A. ve A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memurları ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 polisin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S.'ye yapılan alkol testinde 0,67 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.