Alkollü sürücüye 235 bin lira ceza: “Bundan sonra durmam zaten”

Bursa ’da alkol denetiminden kaçmak için motosikletiyle ters yöne girmeye çalışan sürücü, polis ekiplerine yakalandı. Yapılan kontrolde 1,02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 235 bin lira ceza kesilirken, ehliyeti iptal edildi.

Sürücünün, “Yapacak bir şey yok, ehliyetsiz süreceğiz artık, bundan sonra durmam zaten” sözleri dikkat çekti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde alkollü araç kullanımına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde gerçekleştirilen uygulama sırasında polisleri fark eden Anıl Ç., kullandığı motosikletle ters yönden kaçmaya çalıştı.

Kaçamayacağını anlayarak duran sürücüye yapılan alkol testinde 1,02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Anıl Ç.’ye 3 ayrı ihlalden toplam 235 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi iptal edildi.

"BU SCOOTERLA NASIL KAÇAYIM, KAÇMAK İSTESEM KAÇARDIM"

Polis ile sohbet etmeye başlayan alkollü sürücü Anıl Ç., "Abi ben kaçmaya çalışmadım. Bu scooterla nasıl kaçayım" dedi. Bunun üzerine polis memurunun, "Yakaladık zaten" demesiyle beraber Anıl Ç., "Kaçmak istesem kaçardım ki" diye cevap verdi.

Gazetecinin çekim yaptığını gören Anıl Ç., kameraya dönerek, "Ehliyetsiz de süreriz, sıkıntı yok" dedi. Polis memurunun, "Yakalanırsan 200 bin lira yersin" demesine ise, "Bundan sonra durmam zaten" diye cevap verdi.

“TÜRK POLİS TEŞKİLATINA BENİ YAKALADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Kameraya konuşan alkollü sürücü Anıl Ç., "Ben polisten kaçmadım. Ters şeride girmişim, farkında değilim alkollüyüm. Cezamızı öderiz. Şuan evime gidip uyuyacağım, yarın 12.00'da mesaim başlıyor. Bir tane motosiklet bulacağız artık. Ehliyetim yok ama mecbur çalışacağım. Türk Polis Teşkilatı'na beni yakaladıkları için teşekkür ederim. Alkollü araç kullanmayın, ben kullandım pişmanım" dedi.

Motosiklet otoparka çekilirken, 1.02 promil alkollü çıkan sürücü ise ifade vermek için karakola götürüldü.