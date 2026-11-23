Bursa 'da alkol denetiminde durdurulan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, aracının anahtarını alan polisleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayet etti. Sürücü ile polisler arasında yaşanan diyaloglar kameraya yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Alkol denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 16 EN plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Erkut E., ekiplerin alkolmetreye üfleme talebini reddetti.

Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün kaçmasını önlemek ve aracı muhafaza altına almak amacıyla otomobilin anahtarını aldı.

Polisi, polise şikayet etti.

112'Yİ ARADI, POLİSİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Anahtarının alınmasına tepki gösteren sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polislerden şikayetçi oldu.

Erkut E., telefonda, "Burada benim aracımın anahtarını gasbettiler. Buraya ekip istiyorum. Bu araba bana ait. Alkollüyüm diye anahtarımı aldılar, öyle bir dünya yok. Avukatımı da arıyorum, şu an bin kişi araya sokacağım bakalım ne yapacaklar. Beni cezaevine sok, anahtarımı alamazlar" dedi.

Sürücünün 112'yi aradığı anlar ve polislerle yaşadığı diyaloglar kameraya yansıdı.



"BEN ÇOK ÖZEL BİR YERİ ARADIM. ANKARA'YI ARADIM"

112'yi arayan Erkut E., operatöre polis beklediğini söyledi. Olay yerinde olan polis ekipleri, "Biz buradayız" dedi. Buna sinirlenen Erkut E., "Ben çok özel bir yeri aradım. Ankara'yı aradım. Sen benim arabamı alamazsın" dedi.

İlk başta cezalarına imza atmak istemeyen sürücü, karakola götüreceğini anlayınca imza atmak ve alkolmetreye üflemek istedi. Tekrar alkol testi yaptırmak isteyen sürücü, polis ekibinin "5 yıl gitti, yaparsam 6 ay daha gider" demesine sinirlenerek. “Gitsin bir şey olmaz” dedi.

Kontrol noktasındaki dubalara tekme atan sürücü, karakola götürüldü. Sürücü Erkut E.'ye alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine 5 yıl el koyulan sürücünün aracı da otoparka çekildi.