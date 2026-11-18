Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 16 BKK plakalı motosiklet , Kent Meydanı Yanyolu'nda uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı. Yaklaşık 500 metrelik kovalamaca sonucu durdurulan sürücünün ehliyetinin yanında olmadığı öğrenildi.

“POLİSLERE DAVA AÇACAĞIM”

'Dur' ihtarına uymayan Eren K., alkolmetre üflemeyi de reddetti. Basın mensubuna açıklamalarda bulunan Eren K., "Daha önceki uygulamada telefonumu düşürdüm. Telefonu bulamadım. Ayaklarım hep çamur. Burada arkamdan 'dur' ihtarında bulundular. Benim telefonum yok, dursam sıkıntı durmasam sıkıntı. Alkollü değilim, 2 tane bira içtim. Çıkarsa sıkıntı olacak. Hiçbir trafik cezam yok. Geçtikten sonra 'dur' dediler, polislere dava açacağım" dedi.

Alkolmetreyi üflemeyen sürücüye, alkolmetre üflemeyi reddetmekten 150 bin, 'dur' ikazına uymamaktan 200 bin ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 2 bin 719 lira olmak üzere toplam 352 bin 719 lira para cezası kesilirken, motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Yediği cezayı gösteren sürücü, "Bunu belediye başkanına gösterin beni tanıyor" ifadelerini kullandı.