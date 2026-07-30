Alo Adalet Hattı için yerelde ilk adım. Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kuruluyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacağını açıkladı.

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alıyordu. Söz konusu bürolar, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde, mülhakat adliyelerini de kapsayacak şekilde hayata geçirilecek.

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ile yargı süreçlerinde karşılaşılan gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Söz konusu bürolar, Alo Adalet Hattı'nın yereldeki kurumsal alt yapısını oluşturacak. Bakan Gürlek, vatandaşların taleplerinin bu bürolarda inceleneceğini ve başvuru sahiplerinin bilgilendirileceğini bildirdi.

"Mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarının ortalama dosya görülme ve bekleme süreleri ile hedef sürelere uyum oranları düzenli olarak takip edilecek." diyen Bakan Gürlek, verilerin analiz edilip, raporlanacağını kaydetti.

Gürlek, "Yargı hizmetlerinde yaşanan sorunlar yerinde tespit edilecek, mahkeme ve savcılıklarımızın görüşleri doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalar yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek şöyle devam etti:

"- Bürolarımız, tespit edilen sorunların çözümüne katkı sağlayacağı gibi yargıya intikal eden uyuşmazlıklar ve suça sebebiyet veren olaylar değerlendirilerek benzer sorunların tekrarının önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirecektir.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; insanı merkeze alan, erişilebilir, güvenilir ve etkin bir adalet sistemi için reformlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

- Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının aziz milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."