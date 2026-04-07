Altı şehirde yasa dışı bahis operasyonu. 16 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında, vatandaşları kumara teşvik ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Batman merkezli altı ilde operasyon yapıldı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları tespit edildi.